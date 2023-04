FIFA potvrdila nové dejisko turnaja, Slováci pocestujú do Južnej Ameriky

BUENOS AIRES. Novým dejiskom futbalových majstrovstiev sveta do 20 rokov sa stala Argentína.

Podujatie sa začne 20. mája a potrvá do 11. júna, žreb základných skupín je na programe v piatok v Zürichu.

Nesúhlas vyjadril aj Wayan Koster, guvernér ostrova Bali. Izrael si vybojoval svoju premiérovú účasť na podujatí vlani, keď postúpil na ME do 19 rokov do finále.

Na štadióne Antona Malatinského v Trnave vtedy podľahol Anglicku 1:3 po predĺžení.