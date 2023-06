VIDEO: Najprv Mourinho, teraz fanúšikovia. Rozhodcu Taylora napadli na letisku

Po finálovom dueli Európskej ligy ho priaznivci zdolaného AS Rím počastovali nadávkami a jeho smerom dokonca hodili stoličku.

Rím v stredu prehral so Sevillou 1:2 po jedenástkovom rozstrele a fanúšikovia AS z veľkej časti za to vinia práve Taylora.

Tréner Jose Mourinho sa obul do hlavného rozhodcu na pozápasovej tlačovej konferencii a neskôr arbitrovi venoval sériu nadávok v garáži Puskás Arény.