VIDEO: Absencia Höjlunda bola citeľná. United prišiel o víťaznú šnúru v nadstavenom čase

"Som nadšený, že som sa vrátil do tímu a vyhral tu - lepší pocit neexistuje. Cítime, že sme podali naozaj dobrý výkon a v poslednom čase sme podávali naozaj dobré výkony, ide len o to, aby sme dosiahli výsledky," povedal Iwobi.

Rozhodujúci gól strelil v 7. minúte nadstaveného času Alex Iwobi. Pre United to bola prvá ligová prehra po piatich zápasoch, predchádzajúce štyri vyhral.

"Je to pre nás veľké víťazstvo," povedal pre BBC manažér Fulhamu Marco Silva. Ako ďalej dodal, je to skvelý pocit aj pre fanúšikov, ktorých počul od začiatku do konca.

"Boli sme tímom, ktorý hral lepšie, vytvoril si viac šancí a mal väčšiu kontrolu nad zápasom. Je to pre nás fantastický pocit, že sme sem prišli a vyhrali proti tímu, ktorý má dobrú formu," doplnil.

Hráči Aston Villy si v sobotu upevnili 4. priečku, keď doma zvíťazili nad Nottinghamom 4:2. Bolo to pre nich tretie víťazstvo z uplynulých štyroch duelov.

Hráči Brightonu remizovali s Evertonom 1:1. Oba góly padli v druhom polčase, keď najskôr obranca Jarrad Branthwaite poslal hostí do vedenia.

VIDEO: Rozhodujúci gól Iwobiho