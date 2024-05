Triumf Liverpoolu ako zrkadlo sezóny. Klopp: Hrali sme výborne, potom prišli nezmysly

"Je to tak trochu zrkadlo sezóny. Hrali sme skutočne výborne až do momentu, keď sme začali robiť nezmyselné veci. A potom bol náš výkon opäť v poriadku.

Spurs prehrali štvrtý zápas za sebou a majú už len teoretickú šancu na účasť v Lige majstrov 2024/2025. Veľmi im nepomohla ani prehra štvrtej Aston Villy na ihrisku Brightonu (0:1), na tím z Birminghamu strácajú sedem bodov, no majú ešte zápas k dobru.

Tréner "kohútov" Ange Postecoglou priznal, že jeho zverenci nezareagovali na výzvu, ktorú im adresoval po štvrtkovej prehre 0:2 na ihrisku Chelsea. Do zápasu s Liverpoolom sa dostali, až keď bolo príliš neskoro.

"Je to pre nás sklamanie. Za stavu 0:4 sa už ťažko šplhá na takú vysokú horu. Keď však hráme svoju hru, vieme mať silný záver, pretože prehodíme tlak na súpera," komentoval duel Postecoglou.

Dobrú domácu formu potvrdila Chelsea, ktorá rozdrvila West Ham aj vďaka dvom gólom Nicolasa Jacksona 5:0 a poskočila na siedmu priečku.

Na Stamford Bridge vyhrala sedem z ôsmich zápasov, uplynulé tri zakaždým na nulu. "The Blues" strácajú dva body na šiestu priečku zabezpečujúcu účasť v Európskej konferenčnej lige.

Kanonádu Chelsea odštartoval 21. ligovým gólom Cole Palmer a opäť sa tak osamostatnil na druhom mieste tabuľky strelcov, za lídrom Erlingom Haalandom zaostáva o štyri presné zásahy.

Tréner domácich Mauricio Pochettino netajil spokojnosť s výkonom mužstva: "Som potešený. Mám z toho rovnaké radostné pocity ako po štvrtku (2:0 nad Tottenhamom). Držíme si momentum.

Myslím si, že nás výkon bol fantastický vo všetkých aspektoch. Tím momentálne veľmi rýchlo rastie. To je minimálny štandard, ak chceme v tejto lige konkurovať najlepším. Náš cieľ je vyzrieť a držať sa na tej úrovni. Samozrejme, chceme sa dostať do pohárovej Európy, bolo bo by to skvelé pre tím i pre hráčov."