V lige veľa priestoru nedostáva, v pohároch je však Kloppov talizman

LONDÝN. Futbalisti FC Liverpool postúpili prvýkrát v ére trénera Jürgena Kloppa do štvrťfinále Anglického pohára. V stredajšom osemfinálovom stretnutí zdolali na vlastnom štadióne súpera z Premier League Norwich City 2:1.

"Myslím si, že odohral za nás svoj najlepší zápas. Dokázal podržať loptu a bol neustálou hrozbou pre súpera. Ale nie som prekvapený, je to úžasný futbalista.

Bez neho by sme neboli vo štvrťfinále a bez neho by sme určite neboli ani vo finále Carabao Cupu. Je to skvelý chalan a som šťastný za neho," povedal Klopp.

Z postupu medzi najlepšiu osmičku sa tešila aj londýnska Chelsea, ktorá uspela na pôde druholigového Lutonu Town 3:2. Okrem toho, v súboji dvoch účastníkov najvyššej súťaže FC Southampton zdolal West Ham United 3:1.