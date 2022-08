Po zisku bodu bol sklamaný. Klopp: Náš výkon zodpovedal prehre

Fulham dvakrát viedol, ale neukončil sériu Liverpoolu bez ligovej prehry v kalendárnom roku. Slovenský brankár dostal od trénera Marca Silvu dôveru od začiatku zápasu, no gólom Darwina Nuneza a Mohameda Salaha nezabránil.

Na úvod súťaže je to pre nás dobrý bod, ale mohli sme mať aj viac. Ak budeme takto hrať aj v ďalších zápasoch, nebudem mať obavy," uviedol tréner Fulhamu.

Naopak, nespokojný s výkonom svojich zverencov bol Jürgen Klopp.

"Z môjho pohľadu sme získali bod po veľmi zlom výkone. Prístup nebol správny a viac ako bod sme si nezaslúžili. Robili sme presný opak toho, čo sme chceli.

Výsledkovo to nie je prehra, ale výkon zodpovedal prehre. Musíme prísť na to, čo sa stalo a napraviť to," citovala trénera Liverpoolu stránka bbc.com.