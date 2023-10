Birmingham rozširuje svoje rady o hviezdy. Po Bradym prichádza aj anglická futbalová legenda

Rooney svoju trénerskú kariéru odštartoval v roku 2020. Najskôr viedol charitatívny anglický tím Soccer Aid, no po tomto angažmáne prešiel do druholigového Derby Country. S tímom však úspechy nežal a padol do tretej anglickej ligy.

Ako tréner následne opustil územie Anglicka a prešiel do USA, kde viedol D. C. United v najvyššej súťaží Major League Soccer. S tímom zotrval až do októbra 2023. Svoj posledný duel odtrénoval 8. októbra proti New York City, keď United zvíťazil doma 2:0.

Po sezónnych nepriaznivých výkonoch však rady amerického klubu opustil a smeruje práve do Birminghamu.