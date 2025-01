Tréner londýnskeho klubu o hráčovom výlete na šípky: Hráči majú právo na život

Ide o prvýkrát od sezóny 2008/09, čo klub zakončil kalendárny rok na nižšom mieste než siedmom.

„Nemám problém s tým, že hráči majú svoje súkromné životy,“ uviedol Postecoglou na tlačovej konferencii pred sobotňajším domácim zápasom proti piatemu Newcastle United.

„Je veľký rozdiel medzi hraním futbalového zápasu a normálnym životom. Nepovažujem to za problém a nemyslím si, že by ho to ovplyvnilo. Nebol stopercentne fit a potrebovali sme hráča, ktorý by bol na tom zdravotne na sto percent. Bol však stále schopný hrať.

Keby bol pripútaný na lôžko, nedostavil by sa na zápas a napriek tomu by išiel na šípky, možno by to bol problém. Ale takto som s tým nemal problém.“