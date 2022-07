Barcelona potvrdila dve nové posily. Laporta sa vyjadril aj k Lewandowskému

BRATISLAVA. Prezident španielskeho futbalového klubu FC Barcelona Joan Laporta potvrdil, že do kádra A-mužstva pribudne dánsky obranca Andreas Christensen a stredopoliar z Pobrežia Slonoviny Franck Kessié.

„Lewandowski je hráč Bayernu a bol by som rád, keby okolo toho nebol rozruch. Ale sme veľmi radi, že chce prísť do Barcelony,“ vyhlásil Laporta.

Na adresu Raphinhu poznamenal: „Aj on chce ísť do Barcelony. Rokujeme s Leedsom United, no existujú aj ďalšie kluby, ktoré sa ho snažia zlanáriť.“

Laporta taktiež potvrdil, že FCB sa usiluje o získanie senegalského stopéra Kalidoua Koulibalyho z SSC Neapol.