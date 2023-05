Príprava pred MS do 20 rokov vrcholí, tréner Rusnák nominoval na kemp 26 hráčov

BRATISLAVA. Slovenskí futbaloví reprezentanti nastúpia na prvý zápas na MS do 20 rokov v Argentíne v sobotu 20. mája o 23.00 SELČ proti Fidži.

"Sokolíci" pred štartom šampionátu absolvujú v termíne od 7. do 10. mája v Šamoríne prípravný kemp.

Na prípravný kemp pred majstrovstvami sveta nominoval 26 hráčov. V menoslove na kemp sa nachádzajú štyria brankári, ôsmi obrancovia, siedmi stredopoliari a siedmi útočníci.

Nováčikmi v nominácii sú Šimon Faško, Ján Murgaš, Nino Marcelli, Zoran Záhradník a Leo Sauer.

"Riešili sme zdravotný stav hráčov, ktorý nám robil trošku starosti. V tomto momente sme v spojení s Cagliari, dohadujeme termín uvoľnenia Adama Grigera.

AS Trenčín nám uvoľnil do kempu a na majstrovstvá sveta len jedného hráča a to Šimona Mičudu. Ostatných futbalistov klub na kemp nepustil a zatiaľ si ich ponechal.