Boli sa na neho pozrieť v Afrike. Podbrezová získala gólový talent

„Jeden z najväčších talentov v krajine sa teraz premiérovo presúva do Európy. Talentovaný strelec je aktuálne nominovaný do gambijskej reprezentácie do 20 rokov a ide o hráča, ktorý je gólový,“ uvádza FK Železiarne Podbrezová.

Za svoje výkony bol ocenený ako hráč mesiaca december 2023. Na Horehronie prichádza z klubu Real De Banjul, ktorý je úradujúcim majstrom Gambie. Aktuálne je na druhom mieste tabuľky, len o bod za tímom Fortune FC.

„Boli sme sa na neho pozrieť a jednoznačne sme sa rozhodli, že je to hráč, ktorého chceme získať. Trvalo to pol roka, čakali sme na to, aby sa všetko vyriešilo po formálnej stránke a našťastie sa to podarilo.

Ide o hráča do ofenzívy, ktorý sa vyznačuje veľkou dynamikou a verím, že do našej hry prinesie opäť niečo, čo náš herný prejav zatraktívni.

Jednoznačne sa na to spoliehame, keďže ide o aktuálne jedného z najlepších strelcov gambijskej ligy a verím, že svoje schopnosti bude vedieť ukázať aj u nás,“ uviedol generálny manažér FK Železiarne Podbrezová Miroslav Poliaček.

Alasana Yirajang bol v decembri 2023 spájaný aj s FK Pohronie. Africké médiá hovorili o hotovom prestupe, no ten sa nakoniec neuskutočnil.