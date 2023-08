Chcel ho Slovan. O klenot Žiliny sa zaujíma známy holandský klub

Adrián Kaprálik si získal aj trénera Vladimíra Weissa staršieho. Veľa sa hovorilo o možnom záujme Slovana, no rokovania o jeho prestupe stroskotali.

ŽILINA. Podarilo sa mu to ako prvému hráčovi v histórii najvyššej slovenskej súťaže. Keď strelil štyri góly Slovanu Bratislava, okamžite vzbudil pozornosť.

„S takým záujmom o hráčov som sa ešte nestretol. Nie je to o mne, ale o tom, aké ponuky budú na stole,“ priznal tréner MŠK Žilina Jaroslav Hynek.

„Na to, akých chlapcov Žilina má, odohrala fantastický zápas. Neviem, kto čo pozeral,“ rozohnil sa Weiss , ktorého nahnevali niektorí komentátori.

Žilinčania vypadli z Európskej konferenčnej ligy, no Kaprálik sa presadil v oboch stretnutiach proti silnému Gentu.

„Mediálne sa zotreli chlapci, ktorí si to nezaslúžia. Hrali o život, mali päť čistých gólových šancí proti Gentu, ktorý má fantastických hráčov. Jasné, že urobili aj chyby, ale súper mal takú kvalitu, že čo kopli, to bol vinkel.

A my sme išli Žilinu utopiť za ich defenzívu. Tie komentáre, to bolo niečo strašné. V Žiline majú toľko kvalitných futbalistov, že raz sa im to vráti,“ pokračoval Weiss.

VIDEO: Adrián Kaprálik a jeho štyri góly proti Slovanu