Weiss reaguje na debakel Žiliny: Majú toľko kvality, že sa im to raz vráti

„Mediálne sa zotreli chlapci, ktorí si to nezaslúžia. Hrali o život, mali päť čistých gólových šancí proti Gentu, ktorý má fantastických hráčov. Jasné, že urobili aj chyby, ale súper mal takú kvalitu, že čo kopli, to bol vinkel.

A my sme išli Žilinu utopiť za ich defenzívu. Tie komentáre, to bolo niečo strašné. V Žiline majú toľko kvalitných futbalistov, že raz sa im to vráti,“ pokračoval Weiss.

V Žiline sa hrá ťažko

„Ale to asi po strede čaká aj mňa,“ poznamenal tréner Slovana, ktorý hrá v stredu zápas tretieho kvalifikačného kola Ligy majstrov proti Maccabi Haifa.

„Ale my, tréneri, sme na to zvyknutí. No tak verejne kritizovať tých mladých chlapcov... Týmto by som ich chcel povzbudiť, nech dajú hlavu hore,“ dodal.