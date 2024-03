Slovenská liga je kvalitnejšia ako v minulosti, tvrdí Guľa. Vymení Calzonu na poste trénera?

BRATISLAVA. Slovenský futbalový tréner Adrián Guľa je bez angažmánu o polovice novembra 2023, keď skončil na lavičke prvoligového klubu FC DAC 1904 Dunajská streda. Je možné, že meno 48-ročného rodáka z Novák bude spájané s postom kormidelníka slovenskej reprezentácie, ak v lete po ME 2024 v Nemecku skončí Francesco Calzona. Ten v súčasnosti pôsobí aj na poste kouča talianskeho klubu SSC Neapol.

Zdvojenie postov je dlhodobo neúnosné "Nemám príliš rád hypotetické debaty. Faktom však je, že ponuka, ktorú dostal Francesco Calzona, je nádherná.

Mal som možnosť sa s ním rozprávať, vidieť jeho tréning a videl som jeho výbornú prácu. Trénuje slovenskú reprezentáciu a zrazu je koučom takého klubu ako SSC Neapol. Ja teraz nehodnotím to, či mal ostať aj na stoličke pri slovenskej reprezentácii. Sú tam na to kompetentní ľudia, ktorí nesú zodpovednosť, tak nech oni robia rozhodnutia. Môj názor je, že zdvojenie týchto postov je zvládnuteľné na 3 až 4 mesiace, no dlhodobo je to neúnosné. Nerobilo by to dobrý kredit nám a ani Neapolu, ktorému by každú chvíľu odchádzal preč,“ povedal Adrián Guľa v relácii V športovom SITE.

Pozrite sa na Slaviu Do nového trénerského projektu sa nehrnie za každú cenu a venuje sa rodine a vzdelávaniu. "Teraz je ten priestor na to, aby som si vyhodnotil, ktorý krok bude s ohľadom na moju rodinu, kariéru a hodnoty, ktoré uznávam, najideálnejší. Je tu cesta dlhodobého projektového klubu, ale aj krátkodobejšia manažérska cesta, kde budete musieť pri dôraze na výsledky veľmi rýchlo ukázať svoje kvality,“ vysvetlil Guľa. "Prežívame dobu, kde všetko chceme rýchlo. Zoberiete do ruky mobil a informáciu dostanete rýchlo. Rýchlo chceme aj futbalové výkony a výsledky na požadovanej úrovni. Sú však kluby, v ktorých to funguje aj inak z hľadiska trpezlivosti. Stačí sa pozrieť na pražskú Slaviu, kde famózneho kouča Jindru Trpišovského podržali a prinieslo im to výsledky. Nie len tie zápasové, ale napríklad aj tie ekonomické, pretože sú schopní vychovávať a predávať hráčov,“ reagoval Guľa na otázku o častých trénerských výmenách v našej lige, ale nie len tam.

Skúsení tréneri potrebujú mladých ľudí Reč v relácii V športovom SITE prišla aj na skutočnosť, že vekový priemer futbalových koučov už niekoľko rokov klesá. Stratégovia mladší ako 38 rokov nie sú ojedinelým zjavom. "Je to fajn, ja som tiež dostal dôveru, keď som mal asi 34 rokov. V tomto by sme ale nemali generalizovať, pretože na scéne máme mnohých skúsených trénerov, ktorí sú potrební. Zoberte si napríklad takého Carla Ancelottiho. To, čo prináša Realu Madrid a celkovo futbalu, je nenahraditeľné, pritom má už po šesťdesiatke. Nemyslím si, že by sme to mali vnímať tak, že teraz je taký trend a všetci starší tréneri by mali ísť preč, to absolútne nie. Sú mimoriadne cenní a potrební. Je na nich ale vidieť, že sú obklopení mladými ľuďmi v realizačných tímoch, veď aj Carlo má v tíme svojho synátora. Skúsení tréneri veľmi dobre vedia, že v dnešnej dobe je potrebné mať pri sebe aj mladých 'žralokov', ktorí sú niekde inde čo sa týka práce s technológiami a dátami,“ vysvetlil bývalý tréner slovenských klubov AS Trenčín, MŠK Žilina, FC DAC 1904 Dunajská Streda, slovenskej reprezentácie do 21 rokov, poľského klubu Wisla Krakov či českého tímu FC Viktoria Plzeň.

Tímy sú pripravenejšie Najväčšie trénerské úspechy dosiahol Adrián Guľa na Slovensku, presne pred desiatimi rokmi získal so Žilinou ligový titul. Domácu súťaž naďalej precízne sleduje a vníma aktuálne reálie. "Slovan napĺňa očakávania. Od ostatných tímov je odskočený svojou kvalitou, trénerom, históriou či rozpočtom, čo potvrdzuje stabilnými a kvalitnými výkonmi. Potvrdzuje to týždeň čo týždeň a to nie je úplne jednoduchá úloha. To im treba uznať. Liga je celkovo kvalitnejšia ako pred pár rokmi, pretože jednotlivé tímy sú pripravenejšie ako predtým. Aktuálne už v lige nenájdeme mužstvo, ktoré by išlo do zápasu bez herného plánu, bez stratégie. V minulosti sa také našli, respektíve zápasový plán pred desiatimi rokmi spočíval v pevnej obrane a protiútokoch. Nehovorím, že sa to teraz nedeje, ale tímy sú v našej lige pripravenejšie a majú prepracovanejšie systémy,“ uzavrel Adrián Guľa.

Tabuľka Niké ligy - skupina o titul

Názov družstva Družstvo Z V R P Skóre B Forma 1 ŠK Slovan Bratislava futbal ŠK Slovan Bratislava futbal 23 19 3 1 58 : 16 60 V V V V V 2 MŠK Žilina MŠK Žilina 23 13 5 5 43 : 32 44 V R R R P 3 FC Spartak Trnava FC Spartak Trnava 23 13 3 7 34 : 22 42 V P V P P 4 FK DAC 1904 Dunajská Streda FK DAC 1904 Dunajská Streda 23 10 7 6 31 : 24 37 P R R V V 5 FK Železiarne Podbrezová FK Železiarne Podbrezová 23 10 4 9 42 : 37 34 P P R R V 6 MFK Ružomberok MFK Ružomberok 23 9 7 7 28 : 32 34 P V V V V Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Tabuľka Niké ligy - skupina o udržanie sa