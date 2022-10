Brenkus dáva góly ako striedajúci hráč. Galád priniesol pozitívnu emóciu, vraví

BRATISLAVA. Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble pod vedením trénera Ivana Galáda ešte neprehrali, v ostatných troch zápasoch v najvyššej slovenskej súťaži zaznamenali dve víťazstvá a remízu.

Výrazne k tomu prispel 23-ročný stredopoliar Adam Brenkus, ktorý rozhodol o triumfe 2:1 nad Liptovským Mikulášom a v dueli proti Dunajskej Strede (2:2) si pripísal gól a asistenciu. Dokopy pritom v spomenutých stretnutiach odohral len 58 minút.

"Mám z toho radosť, keďže môj cieľ sú čo najlepšie výsledky tímu. Ak by som sa aj strelecky nepresadil, ale dosiahli by sme dobré výsledky, bol by som šťastný. Moje čísla vnímam ako bonus," povedal rodák z Dolného Kubína pre oficiálny web Fortuna ligy.