Francúzi majú nečakaný problém, pred finále MS bojujú s vírusom

DAUHA. Členovia francúzskej futbalovej reprezentácie robia pred finálovým zápasom MS v Katare proti Argentíne maximum pre to, aby sa vírusové ochorenie v ich radoch nešírilo.

"Samozrejme, že by bolo lepšie, keby sa to nedialo, ale s naším zdravotníckym personálom to riešime čo možno najlepšie," citovala Deschampsa AFP.