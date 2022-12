Francúz Lloris súcití s Kaneom. Harry je silný, bolesť odznie, vraví

Kapitán francúzskeho tímu je však presvedčený, že Kane sa pred návratom do Tottenhamu spamätá z chvíľkovej bolesti. "Bol to zlomový moment zápasu. Viem však, že Harry je silný a bolesť postupne odznie," povedal Lloris podľa DPA na adresu klubového spoluhráča.

Tridsaťpäťročný brankár nastúpil proti Anglicku na 143. zápas v národnom tíme, čím prekonal rekord bývalého reprezentačného obrancu Liliana Thurama (142).

"Zdolať Anglicko vo štvrťfinále MS - to bude pre mňa výnimočná spomienka. Bol to náročný zápas proti vynikajúcemu anglickému tímu, ktorý si zaslúži veľkú pochvalu, pretože to bol veľký boj až do konca," citoval Llorisa britský denník Daily Mail.

Francúzi tak stále živia šancu na obhajobu titulu. Naposledy sa majstrovská trofej podarila obhájiť Brazílii pred dlhými 60 rokmi (1958 - 1962).

"Výsledok nám dodal ešte viac sebavedomia do semifinále proti Maroku. Potrebujeme k úspechu všetky naše sily, všetku našu energiu," dodal rekordér v počte štartov za "Les Bleus". Francúzsko odohrá semifinálový duel proti Maroku v stredu 14. decembra o 20.00 SEČ v Al Chore.

MS vo futbale 2022