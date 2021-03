Po nečakanom telefonáte sa aj stretli. Prezidentka Čaputová prijala Petru Vlhovú

„Ostala som v šoku, lebo keď vám zavolá prezident, je to naozaj pocta. Bolo to veľmi milé a neskutočne ma to potešilo,“ dodala.

„Rišovi začal zvoniť mobil a zo žartu mu hovorím - daj, zodvihnem, dakto to bude, porozprávam sa s ním. Ale netušila som, kto volá. On zodvihol a povedal – dám vám Petru. Keď som sa spýtala, kto tam je, ozvalo sa – dobrý deň, tu je Zuzana Čaputová,“ s úsmevom hovorila Vlhová po príchode na Slovensko.

„Telefonovali sme spolu bezprostredne po posledných pretekoch, ale je mi veľkou cťou, že aj takto osobne vám môžem ešte raz pogratulovať k Svetovému poháru a zároveň sa poďakovať za skvelú reprezentáciu Slovenska," zneli prvé slová prezidentky Čaputovej.

Chce založiť nadáciu

„Vaše víťazstvo prišlo ako skvelá a dobrá správa v ťažkých časoch a potešilo veľmi veľa ľudí. Viem, že v porovnaní so súperkami ste nemali úplne najjednoduchšie podmienky pre vykonávanie športu. O to obdivuhodnejší je váš výsledok. Je za ním určite množstvo práce, odhodlania, úsilia, pevnej vôle, talentu, ale aj lásky k lyžovaniu," hovorila Čaputová.

Vlhová opísala prijatie v prezidentskom paláci ako „morálnu odmenu". Upriamila však pozornosť aj na nové lyžiarske talenty.

„V prvom rade by som túto eufóriu chcela venovať mládeži, pretože to je naša budúcnosť. S mojou rodinou, ak to bude možné, chceme založiť nadáciu pre deti. A aj o tom sa chcem s pani prezidentkou rozprávať. Viem, aké ťažké to bolo pre mňa a veľmi by som chcela pomôcť malým deťom,“ povedala Vlhová.