FOTO: Návrat šampiónov. Boston si pripomenul zisk Stanley Cupu, nechýbal ani Chára

Boston získal Stanley Cup celkovo šesťkrát v histórii, no od roku 1972 len raz, práve keď nosil céčko na drese Chára.

V súčasnosti 46-ročný bývalý obranca ukončil aktívnu činnosť pred dvoma rokmi.

"Ak mi niečo chýba, sú to spoluhráči. Počas svojej kariéry ste hore i dole, no so spoluhráčmi tieto chvíle zdieľate a stanú sa pre vás niečím viac. Problémy prekonávate spoločne. Keď hráte, musíte neustále myslieť aj na iných a vtedy sa vytvoria isté putá," zaspomínal si slovenský zadák.

Bruins by mohli v prebiehajúcom ročníku NHL opäť oslavovať titul. V tabuľke Východnej konferencie im patrí 2. priečka iba o bod za Floridou.