Všetko bolo zlé, kajal sa kapitán. Anti, odstúp, kričali fanúšikovia

Ešte pred prestávkou vyrovnal a v druhom polčase poslal svoj tím do vedenia. Tri body pre hostí tesne pred koncom spečatil striedajúci Bernard Karrica.

DUNAJSKÁ STREDA. Vyslúžil si prezývku „kat Dunajskej Stredy“. Adam Morong zo Serede dal do siete DAC už štyri góly. Dovedna znamenali deväť bodov.

„Morong predtým hrával ľavého obrancu, teraz nastúpil na pravom kraji zálohy. Takže aj keby sme sa naňho pripravovali, pripravovali by sme sa inak,“ poznamenal Antal Németh, tréner Dunajskej Stredy.

„Neviem, čím to je, že sa mi proti DAC darí. Možno Dunajská Streda mi nechá viac priestoru ako ostatné tímy,“ smial sa po stretnutí 28-ročný Morong.

„Oni dali gól, potom sa stiahli a bránili s jedenástimi hráčmi. My sme sa naopak nevedeli presadiť,“ vravel znechutený András Schäfer, maďarský záložník Dunajskej Stredy.

„Rovnako sa pripravujeme na každého súpera. Raz však hráme dobre, raz zase zle. Musíme to ustáliť. Každý musí začať od seba,“ vyhlásil Kružliak.

Body naopak získava proti papierovo silnejším súperom. Dokázala zvíťaziť v Ružomberku či v Žiline, dokonca neprehrala ani doma so Slovanom.

Prehrala v Michalovciach, vonku so Sereďou, doma s Trnavou, vonku s Liptovským Mikulášom a teraz aj doma so Sereďou.

Vytlieskali hostí

Hráči Serede neskrývali oprávnenú radosť z víťazstva. Aj tréner Juraj Jarábek došiel na tlačovú konferenciu s úsmevom.

„Chcel by som poďakovať dunajskostredským fanúšikom. Mám naozaj bohatú kariéru, ale stalo sa mi len druhýkrát, že domáci vytlieskali hosťujúce mužstvo. Stalo sa mi to raz v Trnave, keď som so Zlatými Moravcami vyhral 5:0,“ uviedol kouč Serede.

Domáci záložník András Schäfer však z tohto gesta taký nadšený nebol. „Piskot bol oprávnený, ale nemali by sme oslavovať gól súpera,“ trpko odkázal fanúšikom.