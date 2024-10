Red Bull odmietol obvinenia z nepovolených zmien, hovorí o dohode s FIA

Rakúsky tím to uviedol pred VC USA a reagoval tak na podozrenie ostatných tímov z vykonania nepovolených zmien na vozidle RB20.

Zmeny sú medzi začiatkom kvalifikácie a pretekmi zakázané a táto konkrétna by dala monopostu väčší prítlak. K podozreniam sa vyjadrila už aj samotná FIA.

"Síce sme nedostali žiadnu informáciu o tom, že niektorý tím používa takýto systém, no zostávame pozorní a zachovávame úsilie o zlepšenie dohľadu nad týmto športom," citovala federáciu agentúra Reuters.

O možnostiach Red Bullu mala anonymne informovať jedna z osôb v tíme.

"Takýto systém existuje, no nie vtedy, keď je voz kompletne zmontovaný a pripravený na jazdu. V početnej korešpondencii, ktorú máme s FIA, sme už toto riešili a dohodli sme sa na pláne do budúcnosti," citovala člena Red Bullu agentúra Reuters.

Výhodu popreli aj Max Verstappen a Sergio Perez. "Vedel som, že to existuje, ale my ako jazdci sme to nemali k dispozícii," vysvetlil Perez.