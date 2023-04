Mladí florbalisti idú na MS, chcú sa priblížiť k silnej štvorici

BRATISLAVA. Slovenskí florbaloví reprezentanti do 19 rokov v stredu o 16.00 h zápasom proti švédskym rovesníkom vstúpia do 12. majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie. Šampionát v dánskom Fredrikshavne potrvá do nedele 30. apríla.

Mladí Slováci sa v základnej B-skupine stretnú aj s Nemcami (štvrtok 27. apríla, 10.00 h) a Švajčiarmi (piatok 28. apríla, 16.00 h).

Prví dvaja postúpia do sobotňajšieho „krížového“ semifinále proti tandemu najlepších z A-skupiny.