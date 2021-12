ONLINE: FC Porto - Atlético Madrid (Liga majstrov)

ATLÉTICO MADRID

Zverencom Diega Simeoneho sa zatiaľ v tomto ročníku príliš nedarí. V domácej La Lige im patrí 4. priečka s 10 bodovou stratou na prvý Real. V najprestížnejšej klubovej súťaži sú zatiaľ v tabuľke posledný o skóre za Milánom. Pre postup do vyraďovacej fázy tak budú musieť zdolať Porto a spoliehať sa na to, že Liverpool neprehrá s Milánom. Prvý duel týchto tímov priniesol bezgólovú remízu, no tento výsledok teraz Madridčanom v žiadnom prípade stačiť nebude.