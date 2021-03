Hamiltona musel pustiť pred seba. Radšej by som prijal trest, tvrdí Verstappen

Súboj o víťazstvo bol veľmi dramatický a vyzeralo to tak, že v závere má lepšie karty v rukách Verstappen. Jeho výhodou boli čerstvejšie pneumatiky či možnosť otvorenia zadného krídla pri strate menej ako jednej sekundy.

Vo štvrtej zákrute totiž opustil trať všetkými štyrmi kolesami, čím získal podľa komisárov pretekov výhodu. Kľúčové bolo práve to, že išlo o jazdecký súboj.

Štyri kolá pred koncom sa odhodlal k manévru a dostal sa pred svojho rivala. Následne však dostal do vysielačky pokyn, aby Hamiltona pustil na prvé miesto.

"Prečo ste ma nenechali ísť? Ľahko by som si vybojoval päťsekundový náskok. Radšej by som stratil víťazstvo takýmto spôsobom, ako prísť na druhom mieste," cituje Verstappena web racefans.net.

Max Verstappen nebol spokojný a s veľkou nevôľou reagoval na to, že musí Hamiltona pustiť pred seba. Predpokladal, že aj prípadný trest (zrejme päť sekúnd, pozn.) by nemusel pochovať jeho víťazné ambície.

Počas pretekov nebol takýto prejazd penalizovaný. V kvalifikácii to však bolo inak a pokiaľ pretekár zašiel za bielo-červený obrubník, jeho čas sa zmazal.

Hamilton sa v testoch nevyhol jazdeckej chybe, keď skončil v štrkovej zóne. V kvalifikácii stratil na pole position takmer štyri desatiny, ale je to práve on, kto je po úvodnej veľkej cene na čele šampionátu.

"Wow, boli to jedny z najťažších pretekov. Zastavili sme skôr. Vedeli sme, že to bude náročné, ale museli sme pokryť Maxa. Oni predvádzali skvelé výkony počas celého víkendu, takže to chcelo niečo špeciálne.

V poslednom stinte som sa snažil nájsť správnu rovnováhu, aby som príliš netlačil a tiež pošetril pneumatiky na záver," uviedol Hamilton.

Poradie na stupňoch víťazov doplnil jeho tímový kolega Valtteri Bottas, ktorý si na poslednú chvíľu pre seba uchmatol bod za najrýchlejšie kolo pretekov.

Schumacher: Stále sa musím veľa učiť

Z trojice mladíkov, ktorí debutovali v F1, dosiahol najlepší výsledok Juki Cunoda. Japonec vo farbách tímu AlphaTauri skončil deviaty a získal premiérové dva body. Žiadny jeho krajan nebodoval v F1 v mladšom veku a pri svojom debute.

"Som rád, že som získal body. V prvom kole som stratil veľa pozícií - bola to moja veľká chyba. Som tak šťastný na 50 percent," povedal Cunoda.