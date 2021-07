Najúspešnejší slovenský kanoista histórie nemá zlatú medailu z OH. Prečo?

V novom zložení K4 spolu so Samuelom Balážom, Csabom Zalkom a Adamom Botekom vybojoval bronzovú medailu na MS 2019 v Szegede a získal miestenku pre Slovensko na OH 2020 v Tokiu (K4 na 500 m).

Päťnásobný účastník letných olympijských hier sa pripravuje na svoju rekordnú šiestu olympiádu. Bude prvým Slovákom, ktorému sa to podarí.

Počas jednej z našich rodinných cyklistických vychádzok na dunajskej hrádzi mi rodičia ukázali, ako sa tam deti člnkujú, tak mi to vtedy pripadalo. Mal som 7 rokov a považoval za dobrý nápad to tiež vyskúšať, keďže v teplom lete bola voda ideálnym miestom na trávenie času. Na druhý deň som prišiel na tréning a odvtedy som v lodenici a pri kanoistike zostal.

Na to, aby ste získali zlatú olympijskú medailu, potrebujete ideálnu konšteláciu. Daný súťažný deň musí byť vašim dňom D, všetko musí dokonale klapnúť. Na každej zo spomínaných olympiád sme boli veľmi dobre pripravení, ale zlato nám vždy tesne uniklo, naši súperi mali skrátka daný deň lepší ako my.

Máte desať zlatých medailí z majstrovstiev sveta, ale zatiaľ ani jednu zlatú z olympiády. Na OH v Aténach, Pekingu aj v Riu ste patrili k najväčším favoritom na prvenstvo. Ako si vysvetľujete, že vám zlato z olympijských hier stále uniká a aký je podľa vás recept na víťazstvo?

Cesta k účasti na rekordnej šiestej olympiáde v Tokiu nebola jednoduchá. O účasť v slovenskom olympijskom K4 ste museli zabojovať v tzv. rozstrele s o 17 rokov mladším Csabom Zalkom. Súťažili ste muž proti mužovi na 400 m dlhej trati a dvakrát ste ho zdolali, čím ste si vybojovali letenku do Tokia.

V Riu sme prišli do cieľa druhí, ale tam sme vedeli, že naša šanca na zlato je minimálna. Nemci zložili posádku, ktorá sa poraziť nedala, boli to v danom roku najlepší kajakári sveta.

V Aténach sme boli najväčším favoritom na víťazstvo, dva roky pred olympiádou sme neprehrali. Mali sme však smolu v tom, že Maďari zložili posádku, ktorá už vyhrala olympiádu v Sydney. Opäť sa posadili sa do jednej lode a ukázalo sa, že boli lepší, zvíťazili zaslúžene.

1000 m trať pre preteky K4 po olympiáde v Riu zrušili, na OH v Tokiu sa bude súťažiť na 500 m dlhej trati. Je náročné preorientovať sa na kratšiu trať, obzvlášť vo vyššom veku ?

Áno, je to náročné. Pretekár s vekom rýchlosť stráca. Na 1000 m dlhej trati vedia starší a skúsenejší využiť vytrvalosť. Po skrátení trate o polovicu som sa dostal do nevýhody.

Považoval som sa za špecialistu na kilometrovú trať a zrazu som sa musel preorientovať na polovičnú. Nebolo to vôbec jednoduché, ale zobral som to ako výzvu a podriadil tomu všetko.

Upravil som tréningy, zmenil veľkosť pádla a urobil maximum pre svoje zrýchlenie. Sám som nevedel odhadnúť, či toho schopný ešte budem, ale nakoniec sa to podarilo.

Na aké umiestnenie v Tokiu sa cítite?

Po výsledkoch dosiahnutých na posledných pretekoch vieme, že máme šancu na medailu. Španieli a Nemci sú najvyššia liga, sú tak o loď pred každým. My by sme mali zviesť tvrdý súboj s ruskou a bieloruskou posádkou. Vieme, že šanca na medailu je vysoká, ale bude to extrémne náročné.

Jednotlivé pozície v štvorkajaku, v ktorom ste dosiahli najväčšie úspechy, majú každá svoj význam. Vpredu sedí tzv. háčik, druhá a tretia pozícia sú motory lode, posledný je zadák. Vy ste si vyskúšali všetky a máte najradšej druhú alebo tretiu pozíciu. Ako sa miesta v kajaku rozdeľujú ? Čo je kritériom, ktoré určuje, kto si kam sadne?

Kedysi sa to určovalo tak, že menší si sadali dopredu, lebo tam je kajak užší. Vyšší, s dlhšími rukami a väčšou pákou, sa dávali dozadu, kde je kajak o kúsok širší, aby sa im lepšie pádlovalo.