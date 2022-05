V šesťgólovej prestrelke uspel DAC, pekným gólom sa blysol Sváček

Fortuna liga - play off o EKL

DUNAJSKÁ STREDA. Futbalisti Dunajskej Stredy postúpili do finále play off o Európsku konferenčnú ligu. V piatok o 20.00 h sa v ňom stretnú s AS Trenčín, pričom opäť budú mať výhodu domáceho prostredia.

Dunajskostredčania si v utorkovom semifinále poradili s ôsmym tímom konečnej ligovej tabuľky MFK Tatran Liptovský Mikuláš 4:2.

Slovenský futbal bude v nasledujúcej edícii európskych pohárov reprezentovať štvorica klubov. ŠK Slovan Bratislava sa predstaví v 1. predkole Ligy majstrov.