Božský Diego sa dočkal pocty. Infantino si želá tradíciu

"Jeho smrť je niečo, čo Argentína nikdy neprekonala," povedal Daniel Luque, ktorý v piatok skoro ráno rozvinul vlajku s Maradonovým portrétom v dejisku MS.

"Bol to hráč a fenomén. Jeho problémy z neho urobili ešte viac človeka z ľudu. Ak by kandidoval na prezidenta, vyhral by," dodal 47-ročný obdivovateľ argentínskej futbalovej ikony.