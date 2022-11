Milujem Diega, nenávidím Maradonu, zvykol vravieť jeho kondičný tréner

Diktatúra zneužila podujatie na odpútanie pozornosti od brutálneho teroru. Bola to smutná kapitola. Myslím si však, že v takýchto prípadoch je potrebné oddeliť politické dianie od športového. Vláda by sama ten turnaj nevyhrala, potrebovala na to skvelých hráčov.

Politickým záujmom slúži šport dodnes. Na majstrovstvá sveta 2018 v Rusku sme sa pred februárom tohto roku a inváziou do Ukrajiny tiež pozerali trochu inak, nemyslíte?

To by som netvrdil. Vladimir Putin chcel usporiadať šampionát v Rusku, ktoré prakticky nemalo žiadnu šancu stať sa majstrom sveta. Nezaznamenal som tam nejakú manipulatívnu ruku režimu. Iná vec sú podozrenia z podplácania pri kandidatúre. Ani tu by som však nehádzal Rusko do jedného vreca s Katarom.

Prečo by sa turnaj nemohol konať vo futbalovej krajine? S tým nemám najmenší problém. Priznám sa, že som nikdy neuvažoval nad možným spojením majstrovstiev sveta v Rusku a tým, čo sa teraz deje na Ukrajine. Neviem na to nájsť odpoveď, možno mi tento aspekt unikol.

Aký je váš názor na rozhodnutie FIFA o vylúčení Ruska z baráže o účasť na MS 2022 v Katare?