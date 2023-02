Bačíková s výborným výsledkom, v Jakarte atakovala top 5

V silnej konkurencii, aká sa tu zišla, sa to počíta ešte viac. To ťažšie ma ešte čaká v nedeľu, rozjazdy do omnia, kde sa zbierajú kvalifikačné body na olympiádu. Budem sa spoliehať na pripravenosť a už len nech hlava nezlyhá," uviedla pre SZC Bačíková.