Úsmevom ničil. Slovák podal fantastický výkon, chytil dve penalty a vybavil veľké finále

BRATISLAVA. Na drese mal trinástku, ale Dominikovi Greifovi prináša v Španielskom pohári šťastie. Jeho meno v noci z utorka na stredu dominovalo v titulkoch najväčších španielskych médií. „Greif dostal Malorku do finále,“ napísal denník Marca.

V riadnom hracom čase i po predĺžení skončil zápas 1:1. V penaltovom rozstrele (5:4) exceloval slovenský brankár. Prvý zápas skončil bez gólov.

RCD Mallorca je vo finále pohára prvýkrát od sezóny 2002/03, keď túto súťaž vyhrala. Celý zápas v drese Malorky odohral aj jeho krajan a stopér Martin Valjent.

To ešte nikdy nevideli

„Nie je to sen. Nech sa stane čokoľvek, títo hráči sú už veční. Keby však nebolo Greifa, tak by to nebolo,“ napísal Miguel Chacártegui z denníka Diario de Mallorca.

Slovák chytil až dve penalty. Prvú v riadnom hracom čase, druhú v penaltovom rostrele.

To, čo spravili hráči RCD Mallorca krátko pred penaltovým rozstrelom, mnohých šokovalo. Akoby vedeli, že vyhrajú, tak sa správali. Čo sa stalo?