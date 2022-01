Dohral Djokovič v Austrálii úplne? Tri roky nesmie vstúpiť do krajiny

Ešte skôr ako definitívne minister pre migráciu Alex Hawke oznámil, že využije svoju možnosť a vezme Djokovičovi víza, odborníci na austrálske právo upozorňovali, že v prípade, že by tak spravil, s vyhostením by sa viazal aj trojročný zákaz vstupu do krajiny.

Srbský tenista sa snažil dostať na výnimku do krajiny, hoci nie je zaočkovaný. Minister pre migráciu sa rozhodol mu zrušiť víza, hoci pôvodne mu súd povolil vstúpiť do krajiny. Djokovič sa síce voči rozhodnutiu odvolal, ale neuspel a musel tak opustiť krajinu.

Ministerka však priznala, že nie je vylúčené, že by v tomto smere mohol dostať Djokovič nejakú výnimku. "Teraz je to absolútne hypotetické, ale ak taká možnosť bude aktuálna, budeme ju riešiť," vysvetlila.

Navyše sa usiloval o desiatu trofej z jedného grandslamu, čím by sa symbolicky priblížil Nadalovi. Ak by vyhral, stal by sa iba druhým tenistom v histórii, ktorý by mal v ére moderného tenisu z niektorého grandslamu dvojciferný počet trofejí. Nadal vyhral 13-krát Roland Garros.

Teraz však reálne hrozí, že sa už na Australian Open 34-ročný tenista už možno nikdy nedostane. Taktiež to znamená, že nebude môcť hrať na prestížnom podujatí ATP Cup, ktoré sa koná v Austrálii.

Ide podujatie reprezentačných národných tímov, na ktoré si vyberajú účastníkov organizátori podľa rebríčkového postavenia najlepších tenistov danej krajiny.