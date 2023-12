Kto bude dominovať na MS U20? Hráč Bostonu, najlepší strelec AHL či jednotka draftu 2024

Medzi desiatkou mladých hviezd je aj jeden Slovák, Čech, ktorý vládne AHL aj kandidáti na jednotku budúcoročného draftu.

Skaut a spolupracovník Sportnetu Samuel Tirpák pred MS do 20 rokov ponúkne analýzu, rozbor, predpovede i vlastné pohľady na každú reprezentáciu, ktorá hrá na turnaji.

Macklin Celebrini, útočník, Kanada Celebrini je jednou z najväčších hviezd Kanady a zároveň jeden z najmladších hráčov turnaja, stále má len 17 rokov. Viacerí experti ho pasujú za najväčšieho favorita na pozíciu draftovej jednotky 2024. Hrá za Boston University v americkej NCAA, kde má v 15 zápasoch na konte 25 bodov za 10 gólov a 15 asistencií, teda priemerne 1,67 bodu na zápas. V draftovom ročníku tak dosahuje podobnú úroveň, ako mali v tých svojich Jack Eichel (1,78) či Adam Fantilli (1,81).

Macklin Celebrini. (Autor: TASR/AP)

Center, ktorý môže hrať aj na krídle, by mal tvoriť formáciu s Mintenom a Dumaisom. Dumais je čisté krídlo, no Minten je zodpovedný obojsmerný center, ktorý bude hlavným defenzívnym pilierom toho útoku a preto by ma vôbec neprekvapilo, keby bol Celebrini centrom v útočnej polovici klziska a Minten v tej defenzívnej. Sledoval by som ho najmä v priestore pod kruhmi blízko bránkoviska, kde bude dominovať vďaka skvelej ochrane puku a tvorivým schopnostiam, ktorými pripomína Crosbyho. Očakávam od neho produktívny šampionát, ale určite nie až na úrovni Connora Bedarda z minulého roka, ktorý atakoval historické rekordy turnaja.

Axel Sandin-Pellikka, obranca, Švédsko Sandin-Pellikka bude hviezdou a pevne verím, že v Detroite, ktorý ho draftoval, budú mať dostatok trpezlivosti na to, aby ho nechali plne sa rozvíjať vo Švédsku a následne v AHL. Axel môže turnaj absolvovať ešte aj budúci rok, pretože stále má len 18 rokov. V 25 zápasoch švédskej SHL v drese AIK Skellefteå ale strelil už deväť gólov a pridal štyri asistencie. V priemere hrá 18:47 minút na zápas a jeho štatistika Corsi (pomer striel pre a proti, keď je hráč na ľade) v tejto sezóne je 57,49 percent. To je neskutočné číslo a niečo, čo by ho v NHL radilo medzi elitu medzi obrancami.

Na šampionáte by mal nastupovať s defenzívnejším Eliasom Petterssonom, čiže o ofenzívne príležitostí nebude núdza. Rád strieľa od modrej, v SHL má štyri strelecké pokusy na zápas, čo je na obrancu hojný počet. Sandin-Pellikka je skvelý v prechodovej fáze. Do útočných aktivít sa zapája, ale nie tak často, ako by človek od ofenzívneho beka čakal. Snaží sa nájsť tie správne momenty, keď môže pomôcť tímu, ale väčšinou je v druhej alebo tretej vlne čakajúci na puk od útočníkov bez toho, aby šiel agresívne k ním. Na útočnej modrej čiare je to asi najlepší obranca turnaja.

Cutter Gauthier, útočník, USA Gauthier je spolu s Kulichom asi najvyspelejším útočníkom turnaja. Či už ide o kvalitu hry, konzistenciu alebo herný prejav. Pôsobí v Boston College v univerzitnej NCAA. Po minulej sezóne premýšľal, či sa pridá k Philadelphii Flyers, ale rozhodol ešte počkať. Rok vývoja navyše nikomu neuškodí, najmä silovým útočníkom ako Gauthier.

V drese nabitého výberu Boston College je päťka draftu 2022 lídrom v góloch (13). V celkovom počte bodov je na delenom druhom mieste, má ich 23. Nastupuje v prvej formácii a odohrá okolo 19,5 minút na zápas.

Dnes (26. decembra) Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Jeho čísla na vhadzovaniach sú slabšie, preto som bol pred turnajom skeptický, či ho na pozícii centra nechajú. Avšak očividne im to funguje a nemajú dôvod to meniť. Mal by nastupovať s tvorcom hry McGroartym a strelcom Snuggerudom. Jeho rola bude dopĺňať ich dvoch svojou kompletnou hrou a defenzívnou zodpovednosťou. Cutter Gauthier je moderný silový útočník, ktorý má skvelý motor, čítanie hry a dokáže hrať s kýmkoľvek. Je skvelý pri mantineloch, čo bude často využívať ako prvý útočník pri napádaní. Rád strieľa a tvorí si šance z miest v okolí bránkoviska, kde je veľmi nebezpečný. Očakávam podobne produktívny turnaj ako ten minulý, kde mal v siedmich zápasoch desať bodov, avšak oveľa väčší a dominantnejší vplyv na hru v ostatných aspektoch.

Jonathan Lekkerimäki, útočník, Švédsko Útočník patriaci Vancouveru nemá až tak dobrú hru mimo puku ako ostatní hráči tohto zoznamu. Avšak vyniká streleckými schopnosťami. Je to kanonier najvyššieho stupňa, aj keď to zatiaľ na šampionáte do 20 rokov počas predchádzajúcich dvoch účastí neukázal.

V drese Örebro BK má pätnástka minuloročného draftu na konte 16 bodov v 24 zápasoch za desať gólov a šesť asistencií. Hrá v priemere viac ako pätnásť minút na zápas v druhej formácii v SHL a patrí medzi desať najlepších strelcov súťaže.

Počas predchádzajúcich účastí na MS U20 nazbieral v štrnástich zápasoch sedem bodov za jeden gól a šesť asistencií. Napriek tomu verím, že tento rok v domácom prostredí nájde tú streleckú pohodu, ktorú má v SHL. Nastupovať by mal s Liamom Öhgrenom a Noahom Östlundum v prvom útoku. Sú to jeho dobrí kamaráti, s ktorými spolu hrali v Djurgårdens IF v juniorke aj v seniorskom tíme. Lekkerimäki je rýchly krídelník, ktorý z druhej vlny hľadá prázdne priestory, odkiaľ by zaútočil na bránu. Okamžite po vstupe do pásme sa z krídelnej pozície presúva do stredu klziska a nechá zvyšných dvoch spoluhráčov z formácie pracovať pri mantineloch, zatiaľ čo on si hľadá priestor, kde by mohol dostať prihrávku.

Dalibor Dvorský, útočník, Slovensko Dvorský bude ťahúňom Slovákov za úspechom. Ako zaznelo v preview, naším verím a nie je to len preto, že im fandím.

Hlavným lídrom tímu spod Tatier by mal byť center Sudbury Wolves v OHL, Dalibor Dvorský, ktorý po prestupe zo Švédska dominuje a s 34 bodmi má priemer 1,7 bodu na zápas a drží si taktiež priemer takmer gólu na zápas s 18 zásahmi v 20 stretnutiach.