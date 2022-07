Diaz bol proti UFC, vedenie ho teraz trestá duelom s Chimaevom, tvrdí komentátor

Nerovný boj, duel vníma ako trest pre Diaza

Hardymu sa nepáči fakt, ako sa vedenie najlepšej svetovej organizácie správa k jednému zo svojich ikonických zápasníkov.

Brit hovorí, že sa UFC snaží týmto krokom potrestať Diaza za jeho nevhodné vyjadrovanie namierené na ligu.

„Nie je to férový zápas, je to dosť kruté, urobiť to niekomu, koho považujete za skutočnú legendu. Len preto, že sa v minulosti vyjadril proti samotnej lige ho teraz chcú naživo popraviť v televízii. Tak to cítim. Je to smutné, kam to až zašlo,“ povedal v rozhovore pre The MMA Hour bývalý titulový vyzývateľ velterovej váhy UFC.

Hardy uvádza, že v septembrovom dueli pôjde o stret štýlov, ktorý sa pre veterána dobre neskončí.

„Naivne verím, že sa Nateovi cez to podarí prejsť, ale potom, čo som videl, čo urobil Khamzat (Chimaev) Rhysovi McKeemu a Johnovi Phillipsovi, existuje bod, kde už brazílske jiu-jitsu nestačí na dobrý wrestling.

Stalo sa to už v začiatkoch UFC, a bude to tak aj teraz. Ak sa Nate dostane na zem, jeho schopnosti budú vynulované (wrestlingom) a z hornej pozície dostane ohromnú bitku. Myslím si, že to v žiadnom prípade nebude príjemné sledovať. Vrhne to na UFC veľmi, veľmi zlé svetlo.“