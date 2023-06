Predseda vlády rozdal víťazom obálky. Sovieti ma volali Kamikadze, spomína Zeman

Neveľký pelotón vyprevádzal do Varšavy stovky fanúšikov.

BRATISLAVA. Keď sa 1. mája 1948 v Prahe neďaleko Obecného domu zoradilo 55 cyklistov, ešte nevedeli do čoho sa púšťajú. Bola pred nimi dlhá cesta do Poľska.

Keď sa pri jednom železničnom priecestí spustili závory, Eman Krejčů ich stihol podliezť. Prechádzajúci vlak však autám i motorkám znemožnil pokračovať. Pretekár šliapal ďalej, nečakal. Do cieľa tak prišiel o desať minút skôr ako auto s rozhodcami.

Na rozbitých cestách si cyklisti zvykli meniť defekty sami, nečakali na mechanikov. Keď sa Poliakovi Leskiewiczovi minuli náhradné duše, ktoré mal so sebou, šliapal do dediny, kde si požičal bicykel od hasičov a na ňom prišiel do cieľa s veľkou stratou.

Preteky mali 1106 km rozdelených do sedem etáp. Žltý dres lídra po vzore veľkej Tour de France si vybojoval Augustin Prosenik.