Evenepoel sa dočkal víťazstva v etape, celkový triumf mu vyfúkol Američan

NICE. Americký cyklista Matteo Jorgenson vyhral 82. ročník etapových pretekov Paríž - Nice.

Jazdec stajne Visma o tom rozhodol v záverečnej 8. etape, v ktorej finišoval na druhom mieste za víťazným Belgičanom Remcom Evenepoelom (Soudal QuickStep).

Tretí skončil Rus Aleksandr Vlasov z Bory so stratou 50 sekúnd.

Do záverečnej etapy vstúpil ako líder Američan Brandon McNulty zo SAE Team Emirates, no iba so štvorsekundovým náskokom pred Jorgensonom a 36 s pred Evenepoelom.