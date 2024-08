Na nástup van Aerta dokázal reagovať iba jeden cyklista, tretí triumf si však zobrať nenechal

Jazdec tímu Visma-Lease a Bike dosiahol v 160 km dlhej etape z Ponteareasu do Baiony čas 3:50:47 h a triumfoval pred Francúzom Quentinom Pacherom (Groupama-FDJ).

Po dni voľna čakala cyklistov kopcovitá etapa so štyrmi vrchárskymi a jednou šprintérskou prémiou.

Po triumfe v 3. a 7. etape sa 29-ročný Belgičan tešil už z tretieho víťazstva na tohtoročnej Vuelte.

V cieli naňho navyše čakalo prekvapenie, osobne ho prišla podporiť manželka s deťmi.

"Nedeje sa často, že ma môže v cieli navštíviť moja rodina, takže je to výnimočné a skvelé víťazstvo.

Veľmi som sa snažil dostať do úniku, ale na prvom kopci som mal problémy a takmer som to vzdal. Potom to bolo ťažké, lebo sme museli veľmi spolupracovať.

Trochu som sa obával vrchárov, takže som chcel ísť do záverečného stúpania s náskokom.

Je naozaj veľká náhoda, že som takmer v čele vrchárskej súťaže, rozhodne sa sústredím na tú bodovaciu," uviedol van Aert po pretekoch.