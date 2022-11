Neznášal som cyklistiku. Aj to, že som jej súčasťou, vraví víťaz Gira

Teraz priznal, že mentálne bol na dne a dostal sa do bodu, kedy cyklistiku absolútne neznášal.

To je aj prípad 31-ročného Toma Dumoulina. Majstra sveta, víťaza Gira a výnimočného cyklistu. Na jar oznámil, že toto je jeho posledná sezóna . Bolo to ťažko uveriteľné.

BRATISLAVA. Vrcholový šport nie je po mentálnej stránke príjemné miesto. Navonok môže všetko pôsobiť dobrým dojmom, no vnútri často prechádzajú športovci veľkým trápením. Pod tlakom v snahe po úspechoch sa zlomí nejeden veľký šampión.

„Neznášal som byť jej súčasťou, neznášal som čokoľvek, čo bolo s ňou spojené,“ opisoval ako sa cítil v roku 2020. „Teraz do seba všetko zapadá,“ opisuje Holanďan.

Pre holandské noviny NRC prezradil, že cyklistom nikdy neplánoval byť.

„Cyklistika sa stala neuveriteľne profesionálnou. Výsledkom toho je, že tréningy sú neuveriteľne presne štrukturované, a to mi nepasovalo. Nie som taká osobnosť. Bez týchto nárokov by som bol schopný jazdiť aj do 38 rokov. Ostal som však bez energie. Nadrž je prázdna. Už sa viac nedokážem prekonávať. Chcem iný život, lepší,“ opisoval Dumoulin svoje rozhodnutie končiť.