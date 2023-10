Ak by som bol dnes malým chlapcom, bol by môj idol práve on, vraví Pogačar o súperovi

BRATISLAVA. Mal veľký problém prejsť cez početný dav, ľudia z oboch stán k nemu naťahovali ruky, v ktorých bol mobil alebo fixka. Tadej Pogačar uzavrel svoju sezónu už dávnejšie. V Singapure bol však jednou z najväčších hviezd na exibícii Prudential Singapore Criterium. Na pretekoch sa predstavil s ďalšími osobnosťami ako Mark Cavendish, Peter Sagan či Jasper Philipsen. Dokonca sa na kritériu pokúsil zaskočiť súperov v úniku. Obsadil nakoniec tretiu priečku. Keďže toto podujatie zastrešuje spoločnosť ASO, ktorá organizuje Tour de France, cyklisti mohli mať na sebe špeciálne dresy, ktoré tento rok na Tour vyhrali.

Pogačar tak naposledy mohol mať na sebe biely dres pre najlepšieho pretekára Tour do 25 rokov. Budúci rok už oň nebude môcť súperiť. Aj Pogačar dospel. Jumbo svoju nadvládu nezopakuje Po pretekoch odpovedal na otázky novinárov. Jednou z prvých bola, či môže dominancia tímu Jumbo pokračovať aj v budúcej sezóne. Holandský tím tento rok vyhral všetky tri GrandTours a k tomu pridali víťazstvá na ďalších etapových pretekoch ako Okolo Baskicka, Criterium du Dauphine či Tirreno – Adriatico. „Nemyslím si, že môžu túto latku udržať rok za rokom. To by bolo naozaj zvláštne. Aj v ich tíme príde k zmenám. Napríklad Primož odchádza do Bora-Hansgrohe, čo pre nich znamená, že prídu o silného lídra,“ myslí si Pogačar.

„Ani Jumbo tak v budúcej sezóne nebude rovnako silné. Budúci rok to už nebude len súboj Jumbu proti UAE Emirates. Vstúpi do toho aj Remco Evenepoel a konkurencieschopný bude aj tím Ineos. Tour to podľa mňa ešte viac obohatí.“ Organizátori Tour de France pred pár dňami predstavili celú trasu pretekov a cyklisti ju hodnotia ako jednu z najnáročnejších za posledné roky. Zahŕňa sedem horských etáp, dve časovky aj etapu so šotolinovými úsekmi medzi vinicami. Budúci rok nebudú preteky finišovať v Paríži ale v Nice a posledná etapa bude náročná časovka.

„Trasa sa mi veľmi páči. Zaujalo ma, že budú dve časovky aj etapa so šotolinou a záverečné dni budú veľmi náročné. Trase by som dal deväť bodov z desiatich. A to aj preto, že záverečné etapy sú na cestách, na ktorých pravidelne trénujem,“ opisuje 25-ročný Slovinec. Keďže býva v Monaku a v okolí trénuje, nástrahy a náročnosť posledných dvoch etáp dobre pozná. Štartoval by všade V mediách sa zatiaľ objavovali špekulácie, že po dvoch druhých miestach na Tour by sa možno skôr zameral na talianske Giro a prípadne si vyskúšal aj Vueltu.