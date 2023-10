Tour prinesie budúci rok ostrý štart, gravel etapu medzi vinicami a brutálny záver

Cyklisti sa na poslednú etapu v uliciach hlavného mesta tešili. Bola to etapa, ktorú si mnohí užívali a oslavovali, že zvládli celé preteky.

Jednou z nich je, že preteky sa vždy končia v Paríži. Od roku 1904 to bol velodróm v Parku princov, od roku 1968 Vélodrome de la Cipale a od roku 1975 preteky končili na ikonickom bulvári Chámps Elysées. Tour a Paríž je pevné a nerozlučné spojenie.

Lenže kým posledných 34 rokov bola posledná etapa oslavou víťazov a niesla sa z veľkej časti v uvoľnenom duchu, budúci rok to nebude platiť.

Cieľ bude po prvý raz hostiť Nice. Preteky museli hľadať iný finiš kvôli olympijským hrám, ktoré bude Paríž hostiť od 29. júla. Tour sa síce skončí 21. júla a do otvorenia hier ostáva niekoľko dní, mesto však už bude finišovať s prípravami na olympiádu a logisticky by bolo takmer nemožné usporiadať dojazd znovu v Paríži.

Budúci rok odštartuje Tour v Toskánsku a po troch etapách na talianskom území sa presunie do Francúzska.

Tour totiž vyvrcholí v Nice individuálnou časovkou. O víťazovi pretekov sa tak bude rozhodovať do poslednej chvíle. Navyše časovka má 34 kilometrov a sú na nej dve náročné stúpania. Môže priniesť minútové rozdiely.

Od úvodného dňa to bude veľký boj.

Po tohtoročnom príklade môžu byť napínavé už prvé etapy v Taliansku. Hneď prvá z Florencie do Rimini má prevýšenie 3600 metrov a hneď prvý deň môže priniesť zaujímavý priebeh. Nebude to žiadna povinná jazda.

"ASO chce zachytiť pozitívnu vlnu okolo gravelu. Takáto cyklistika naberá na popularite .Bude to napínavá etapa, hoci môže priniesť riadny chaos a do hry vstúpi aj faktor šťastia, čo je vždy stresujúce," myslí si bývalý profesionál Jan Bakelants.

Vo štvrtej etape cyklisti prejdú do Francúzska a čaká ich jedna z najnáročnejších etáp s tromi dlhými stúpaniami. Medzi nimi je aj Col de la Galibier (2642 m). Etapa má len 138 km a môže mať rýchly priebeh.

Práve tri záverečné etapy budú z kľúčové pre výsledok. Devätnásta etapa z Embrunu do strediska Isola 2000 bude zrejme kráľovská. Má menej ako 150 kilometrov, no celkové prevýšenie jej až 4600 metrov.

Hoci Galibier patrí medzi najdlhšie i najvyššie priesmyky v Alpách, paradoxne to nebude najvyšší bod v rámci tohto ročníka.

„Bude tu niekoľko šprintérskych príležitostí, ale musíte sa k nim dostať, a to je ten problém.

„Bude to ťažká Tour. Vlastne ma to dostalo, aká náročná bude," reagoval Cavendish pre GCN v Paríži.

Mark Cavendish by sa chcel na Tour vrátiť, aby vybojoval 35. etapové víťazstvo.

"Myslím si, že je to veľmi ťažká Tour de France. Aj ťažšia ako bola tohtoročná. Podľa mňa jedna z najťažších za niekoľko rokov," reagoval manažér tímu Soudal Quick-Step Patrick Lefevere pre Het Nieuwsblad.

A po tejto etape nasleduje podobná v okolí Nice. Po takejto porcii príde na záver ešte ťažká časovka. O víťazovi preto nebude do poslednej chvíle rozhodnuté.

„Štart v Taliansku bude skvelý. Je to priamo pri mojom domove. Takže prvé kilometre poznám veľmi dobre, ale to nič nemení na tom, že to bude ťažký úvod, náročný záver a vlastne všetko bude náročné,“ doplnil.

V minulosti mali špintéri motiváciu dokončiť Tour, pretože na konci ich čakal šprintérsky dojazd a Chámps Elysées. Budúci rok to však neplatí. Naopak záver bude pre nich príliš náročný.

Víťaz bodovacej súťaže Jasper Philipsen sa zamýšľa, či vôbec Tour dokončí.

„Samozrejme, že to bije do očí. Posledná šanca pre šprintérov bude asi v šestnástej etape. Tak potom logicky nastáva otázka, či pokračovať až do Nice. Pretože záver je veľmi náročný," reagoval Philipsen.

„Všetko bude zrejme závisieť od postavenia v bodovacej súťaži. Pretože po Tour nasledujú ďalšie ciele ako olympiáda a ďalšie súťaže."

V Paríž v stredu predstavili aj trasu Tour pre ženy, ktorá sa bude konať po skončení olympijských hier. Odštartuje v Rotterdame. Bude mať osem etáp a veľkolepé finále bude na slávnom stúpaní do lyžiarskeho strediska L’Alpe d’Huez.