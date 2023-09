V piatok mal krízu, potom každý deň ničí súperov. Máme byť na čo hrdí, vraví Evenepoel

BRATISLAVA. Čo by bolo, ak by pred týždňom nemal krízu? A čo sa vtedy vôbec stalo? „Nič. Mal som len zlý deň. Krízu. To je všetko,“ hovoril pred týždňom Remco Evenepoel.

Nechcel strácať čas, tak šliapal sám

Aj vo štvrtok v 18. etape ich postupne všetkých nechal za sebou. Do cieľa stúpal sám a každým šliapnutím do pedálov zvyšoval svoj náskok. Nepoľavil, ani keď mal štvorminútový náskok. Ďalej pridával.

Vo štvrtok vyhral jednu z najťažších etáp Vuelty s neuveriteľným náskokom 4:44 minúty.

Pred cieľom si prstom ukázal na hlavu a následne z dlane oboch rúk poskladal do symbolu srdca.

„Čo to bolo za gesto? Patrilo mojej manželke Oumi, ktorej by som chcel venovať toto víťazstvo. Cítil som, že som najsilnejší a tak som zaútočil možno veľmi skoro. Nechcel som strácať čas, pretože som cítil, že zo skupiny som najsilnejší. Mal som dobré nohy," hovoril Belgičan v prvom rozhovore.

„Bol to podobný deň ako pri mojom víťazstve v sobotu a tiež príležitosť na ďalšie body do súťaže o dres najlepšieho vrchára a pridal som aj tretie víťazstvo. Aj keď náš plán na celkové poradie nevyšiel. No stále je to pre nás veľmi dobrá Vuelta. Máme byť na čo hrdí," doplnil.

Evenepoel má stále len 23 rokov, no vybojoval už 50. víťazstvo v kariére. Okrem toho je už istým víťazom súťaže vrchárov. V tomto hodnotení jeho náskok už nik nedokáže zmazať.