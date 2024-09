O titul zabojuje na zlatom bicykli. Lenže ani on nie je robot, upozorňuje tréner

Remco Evenepoel mohol pokojne sezónu ukončiť, no rozhodol sa, že o zlato zabojuje aj na majstrovstvách sveta a je najväčším favoritom hneď prvej disciplíny. MS v cestnej cyklistike v Zürichu štartujú v nedeľu. Časovkou v kategóriách elite.

Dumoulin: Zrodil sa pre túto disciplínu

Medzi mužmi je len jeden favorit na titul a bolo by prekvapením, ak by Evenepoel nebol najrýchlejší. V piatok si v zlatej prilbe a bicykli v zlatej farbe prešiel trasu.

Má 46 kilmetrov a prevýšenie 400 metrov. Belgičan by mal v nedeľu titul obhájiť. Iný výsledok bude preňho sklamaním.

Na štarte budú chýbať dvaja ďalší medailisti z parížskych hier Filippo Ganna či Wout van Aert. Ganna si chcel po náročnej sezóne oddýchnuť a van Aert sa zotavuje zo zranení po páde na Vuelte.

Bývalý svetový šampión Tom Dumoulin vyzdvihuje kvality mladého Belgičana.

„Najviac ma na ňom prekvapuje, ako je neuveriteľne aerodynamický. Je ako stvorený pre to, aby na časovkárskom bicykli sedel. Hlavu dokáže dobre stihanuť medzi plecia. Nie je vysoký, no kombinuje to s veľkým výkonom. Je šialene dobrý,“ opisuje Dumoulin pre wielerflits.