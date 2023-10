Po odchode Sagana je to ďalší míľnik, vravel šéf Bory. Potvrdil príchod Rogliča

Roglič mal platný kontrakt aj na nasledujúci rok, no po španielskej Vuelte požiadal tím Jumbo, aby mu umožnil odísť.

Keď tím nakoniec rozhodol, že aj on sa má postaviť za Seppa Kussa, reagoval, že má na to vlastný názor. Preto sa rozhodol po úspešných rokoch odísť. Rozhodnutý opustiť tím vraj bol už pred poslednou etapou Vuelty.

"Po odchode Petra Sagana je to pre nás ďalší veľký míľnik. Je to jeden z najlepších jazdcov na svete. Vyhral takmer všetky preteky v sezóne 2023. Teším sa na spoluprácu s ním. Som hrdý, že sa Primož rozhodol podpísať zmluvu s nami. Je to veľká vzpruha pre celý náš tím. Pri všetkých stretnutiach, ktoré som s ním mal, ma inšpiroval v rôznych veciach," doplnil.

Bora musela Rogliča z platného kontraktu vykúpiť. Podľa portálu wielerflits musela zaplatiť tímu Jumbo 3 milióny eur.