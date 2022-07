Bol rád, že došiel. Sagan vo včerajšej etape trpel. Neteší sa ani na dnešnú

Priznal, že takéto náročné horské etapy sa snaží len absolvovať v časovom limite. "Bolo to ťažké. Zo začiatku sa išlo cez dolinu a potom sa to už začalo prvým kopcom... Neviem, čo mám k tomu povedať, toto nie sú etapy pre mňa. Som rád, že som došiel.

Tridsaťdvaročný Žilinčan prišiel do cieľa na vrchole stúpania najvyššej kategórie na Col du Granon na 128. mieste so stratou viac ako 36 minút na víťazného Dána Jonasa Vingegaarda z tímu Jumbo-Visma.

V stredu Vingergaard triumfoval s náskokom 2:53 min pred napokon siedmym Pogačarom a v priebežnom poradí má pred ním rezervu 2:22 min.

"O tomto som sníval. Nedokážem to opísať, je to úžasné. Povedal som si, že ak do toho nedám všetko, nikdy nezvíťazím. Druhé miesto v celkovom poradí je pekné, ale to už som dosiahol vlani a teraz chcem uspieť," uviedol 25-ročný Dán pre oficiálny web Tour de France.