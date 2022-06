Do tretice opäť pozitívny. Pripraví covid Sagana o štart na Tour?

Ten nedokázal jednoznačne povedať, či bude Sagan stopercentne pripravený na blížiacu sa Tour de France, na ktorej sedemkrát ovládol bodovaciu súťaž.



"Urobíme všetko pre to, aby bol Peter v poriadku. Keď to bude ono, môže zvíťaziť. Ťažko povedať. Musel by som byť jasnovidec, aby som mohol povedať, ako to dopadne. Natrénované bolo, malo to správny smer. Spravíme maximum, aby bol v pohode a aby na Tour de France ukázal, čo v ňom je," dodal Valach.