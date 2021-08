Skvelá správa. Sagan potvrdil účasť na Okolo Slovenska, príde aj Froome

Ak by sa v etapách rozhodovalo len v šprintoch, zvyšovalo by to šance Sagana na celkový triumf.

„Peťa musíme trochu ochranovať. Paradoxne pred slovenskými fanúšikmi. Po stránke bezpečnosti to bude náročnejšie, ale čo sa týka organizácie nie. Malis me tu špičkových cyklistov a ešte sme sa nestretli s tým, že by mal niekto špeciálne nároky,“ doplnil Privara.

Vzhľadom na pandémiu ešte nie je známe, s akými opatreniami sa preteky budú konať. Situácia so šírením vírusu sa môže meniť a tým pádom aj opatrenia v covidautomate.

"Musíme počkať aké budú opatrenia. Môže sa stať, že sa budú líšiť aj od jednotlivých regiónov. Máme na to tím ľudí, ktorí to zabezpečujú, a keď budú obmedzenia, tak to zavedieme. Všetky nariadenia budeme dodržiavať. Verím, že to zvládneme. Máme vśak záujem, aby etapy sledovalo, čo najviac divákov. Bolo by smutné, ak by sme tu mali také hviezdy ako Peťo Sagan a Chris Froome, a ľudia by ich nemohli vidieť," dodal Privara.

Na Okolo Slovenska sa predstaví spolu 22 tímov a štartovať môže až 154 cyklistov. Cyklisti budú súťažiť o štyri špeciálne dresy: žltý pre lídra celkového poradia, zelený pre lídra bodovacej súťaže, bodkovaný pre najlepšieho vrchára a biely pre najlepšieho jazdca do 23 rokov.