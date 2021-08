Sagan prichádza do tímu, ktorému chýbajú víťazstvá. Preslávil ho majster grimás

Mieri do tímu "len" s Pro licenciou, ktorý spadá do druhého sledu tímov.

BRATISLAVA. Po piatich rokoch sa história opakuje. Peter Sagan mení dres, no jeho kroky opäť nevedú do jedného z popredných cyklistických tímov.

Či už výška prípadného kontraktu alebo snaha slovenského pretekára zobrať so sebou svojich tradičných domestikov či členov realizačného tímu.

"Je to osem až desať ľudí, čo je problém. Dnes sa takéto veľké prestupy príliš nerobia. V prípade Deceunincku by to asi nešlo, preto ma prekvapilo, že sa o tomto tíme hovorilo," povedal v júni Peter Zánický, prvý tréner Petra Sagana.

V prípade prokontinentálneho tímu mala táto "požiadavka" väčšiu šancu na zrealizovanie. Sagan sa dohodol na dvojročnej zmluve, pričom je potvrdené, že spolu s ním do tímu prichádzajú aj Poliak Maciej Bodnar a Talian Daniel Oss.

Tím, ktorý potrebuje víťazstvá

Pre tím ako TotalEnergies bol Sagan veľkým lákadlom. "Na angažovanie Petra sme náležite hrdí. Jednoznačne je to jeden z najpopulárnejších jazdcov sveta a veľký talent," uviedol manažér organizácie Jean-René Bernaudeau.