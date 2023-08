Mal ísť Vueltu, TotalEnergies však Sagana do Španielska neberie

Vuelta bez Sagana

„Či prídem nezávisí odo mňa, ale od môjho zamestnávateľa. Ak by to bolo na mne, rád by som prišiel na Okolo Slovenska,“ reagoval Sagan koncom júna pred spoločnými majstrovstvami SR a ČR.

Španielska Vuelta štartuje v sobotu 26. augusta v Barcelone. Tím TotalEnergies v pondelok zverejnil nomináciu a Sagan v nej nie je.

Poslednou Grand Tour slovenského cyklistu v kariére tak zostane tohtoročná Tour. V Paríži sa tešil, že má tieto preteky za sebou.