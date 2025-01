Cyklistiku kvôli nemu začalo sledovať celé Slovensko. Peter Sagan oslavuje 35 rokov

Do povedomia odborníkov ale aj verejnosti sa zapísal výkonmi na pretekoch Santos Tour Down Under v Austrálii, kde si vyslúžil aj prezývku "Rambo", keďže napriek nepríjemnému pádu a zraneniu, ktoré si vyžiadalo osemnásť stehov, pokračoval v pretekoch.

"Mám zelený dres! Prvýkrát ho niekto vyhral siedmykrát a som rád, že som to ja," vyhlásil. Slovenský pretekár ich mohol získať aj viac, no v roku 2020 ho zdolal Ír Sam Bennett a v roku 2017 ho rozhodcovia kontroverzne vylúčili po strete s jeho veľkým rivalom Markom Cavendishom z Veľkej Británie. Medzinárodná cyklistická únia (UCI) neskôr uznala, že zrážka bola zo Saganovej strany nezavinená a ospravedlnila sa mu.

Dúhový dres si prvýkrát obliekol v roku 2015 v americkom Richmonde. Sagan v záverečnom okruhu zariskoval, v stúpaní vyrazil do samostatného úniku a nakoniec ho doviedol do víťazného konca len niekoľko metrov pred finišujúcim pelotónom.

"Je to neskutočné. Kristoff súťažil doma, takže je mi ho trochu ľúto, ale ja som veľmi šťastný, že som vyhral. Pri poslednom prejazde kopcom bol pelotón rozdelený na niekoľko častí. Boli to najťažšie majstrovstvá, aké som vyhral," povedal vtedy 26-ročný Sagan.

"Chcel by som povedať, že nastala tá chvíľa, keď som sa rozhodol, že po tejto sezóne končím v pretekoch WorldTour. Vždy som hovoril, že by som chcel ukončiť kariéru na horskom bicykli, pretože som na ňom aj začal. Budem robiť to, čo ma skutočne baví. Je pre mňa dôležité tráviť čas so synom Marlonom a vidieť život z rôznych uhlov pohľadu, nielen ako cyklista.

Nikdy nebolo mojím snom pretekať alebo byť profesionálnym cyklistom do štyridsiatky či päťdesiatky. Teraz nastal ten správny čas. A ak budem môcť ukončiť kariéru v Paríži na olympijských hrách, bude to pre mňa niečo pekné," povedal.