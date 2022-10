V Austrálii sa Sagan majstrom sveta nestal, dúhový dres môže získať v Taliansku

BRATISLAVA. Svetová cyklistika má osem rôznych šampionátov a desiatky rôznych disciplín. Od freestylu na BMX po stíhacie preteky v dráhovej cyklistike.

Spoločné majú to, že pretekár musí zakaždým šliapať do pedálov. Je skôr výnimkou, ak niekto štartuje na dvoch rôznych MS v jednej sezóne, no nie je to úplne nezvyčajné.

Ísť však troje majstrovstvá v rámci jednej sezóny, to je unikátne. Peter Sagan bude tento víkend bojovať tretí raz o dúhový dres pre majstra sveta.

Koncom augusta štartoval na MS v horskej cyklistike, keď si vyskúšal súperenie na e-bikoch a pred dvomi týždňami v Austrálii bojoval o titul majstra v cestnej cyklistike.