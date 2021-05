Šprintér by takú chybu nespravil. Thomas bojoval o žltý dres, no skončil na zemi

V závere spolu bojovali o etapový triumf, no jazdec tímu Ineos Grenadiers a víťaz Tour de France z roku 2018 doplatil na mokrú cestu a spadol iba niekoľko metrov pred cieľom. Napokon skončil až tretí.

Doplatil na vlastnú chybu

Thomas sa snažil zrýchliť, vstal zo sedla, aby sa lepšie mohol oprieť do pedálov. Lenže v jednej chvíli sa pravou rukou pustil riadidiel. Na suchej ceste by to zrejme nebol problém, lenže v daždi sa mu predné koleso podšmyklo.

Nešlo o pád vo veľkej rýchlosti, no práve touto nepozornosťou sa pripravil o celkové prvé miesto. V cieli mu ušiel časový bonus, minimálne šesť sekúnd.

Navyše kým sa mu podarilo nasadnúť na bicykel a došliapať do cieľa ubehlo 21 sekúnd. Kým sa pozbieral, stihol ho predbehnúť aj Austrálčan Ben O'Connor.